Hugo García anuncia con emoción el género de su bebé junto a Isabella Ladera: “Se viene nuestro campeón mundial”

Hugo García emocionó a sus seguidores al mostrar en redes el esperado género de su bebé junto a Isabella Ladera. ¡Mira la tierna revelación!

El lunes 6 de abril, Hugo García e Isabella Ladera sorprendieron a todos al revelar el género de su primer hijo. La pareja utilizó sus redes sociales para compartir tiernas imágenes del esperado gender reveal, capturando la emoción del momento. Al partir una torta, el interior celeste confirmó la gran noticia: esperan un varón. La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones y comentarios de sus seguidores, emocionados por la feliz revelación.

Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé

El anuncio vino acompañado de una frase que refleja la emoción y el sueño compartido: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”. De esta manera, la pareja comunicó oficialmente, mediante una emotiva sesión de fotos, que esperan un niño. Tras varios meses de expectativa y pistas en redes sociales, Hugo e Isabella comparten su alegría con familiares, amigos y seguidores, marcando una nueva etapa en su vida juntos.

En las imágenes, donde también aparece Mía, la hija mayor de Isabella de una relación anterior, se aprecia a la familia vestida de blanco y rodeada de elementos deportivos —pelotas de béisbol, carritos de juguete y prendas de la marca Mercedes—, haciendo referencia a la pasión de Hugo por el deporte y la ilusión de ambos por su hijo.

“Los sueños sí se cumplen”, escribió Isabella junto a la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones y felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz.

Isabella e Hugo viven embarazo en privado y celebran su bebé

La gestación de Isabella Ladera ha sido un tema muy comentado en la farándula local. Desde que anunciaron el embarazo en febrero, la pareja mantuvo en secreto el género del bebé, compartiendo solo detalles seleccionados con sus seguidores, como una imagen en blanco y negro partiendo una torta que generó expectativa.

Isabella e Hugo viven embarazo en privado y celebran su bebé.