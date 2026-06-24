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Padre de Christian Cueva llega con policías y DEJA EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López: "El propietario..."

Pamela López denunció el desalojo de su hogar en Trujillo y señaló que su hija Fabiana fue expulsada mientras cambiaban las chapas.

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    Padre de Christian Cueva llega con policías y BOTA a la hija mayor de Pamela López de su casa: "El nuevo propietario" | Composición El Popular | Instagram
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    Pamela López, en su aparición en el pódcast de Carlos Cacho, describió el incidente ocurrido en su hogar en Trujillo con Christian Cueva, un suceso que la hizo llorar en 'La Granja VIP'. La presentadora reveló que el padre de Christian Cueva fue quien organizó el desalojo en presencia de su hija mayor.

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    Desalojo en Trujillo: padre de Christian Cueva expulsa a la hija mayor de Pamela López

    Tras abandonar 'La Granja VIP', Pamela López llegó desde Cusco y explicó cómo le cambiaron las cerraduras de su residencia en Trujillo, con lo que dejó a sus hijos sin hogar.

    La expareja de Paul Michael detalló los hechos que llevaron a Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, a ejecutar el desalojo con ayuda policial. Expulsó incluso a Fabiana, la hija mayor, quien vivía allí y fue la más afectada.

    López explicó que esta propiedad no fue comprada durante su matrimonio, sino que ya pertenecía a Cueva. Sin embargo, había sido vendida a una compañía, actual dueña del inmueble.

    “Mi exsuegro, lamentablemente, llegó con la policía muy rápido, pasando de ser el propietario el padre de mis hijos a una empresa, cambió la cerradura y, según entiendo, ahora duerme allí. Estaba mi hija mayor y todas nuestras pertenencias”, comentó.

    La influencer señaló que el padre del jugador aprovechó su participación en 'La Granja VIP' para ejecutar este plan y cuestionó su falta de compasión.

    “Se enoja por mi defensa de los derechos de mis hijos”, añadió, mientras espera por su abogado en Lima para tomar medidas legales.

    Es importante mencionar que, semanas atrás, Christian Cueva fue consultado sobre este desalojo que su esposa menciona en el reality.

    En lugar de negarlo, el esposo de Pamela Franco evitó la pregunta y afirmó que sus hijos ya tenían vivienda en Lima, con lo que intentó justificar sus acciones.

    “Por suerte mis hijos tienen un hogar, viven en Lima. Eso es público”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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