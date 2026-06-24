Lesly Águila confirma que dejará Corazón Serrano y confiesa la CONTUDENTE RAZÓN detrás de su decisión: "Quiero tener..."

Lesly Águila aclara especulaciones sobre su partida de Corazón Serrano y revela sus planes personales. Además, comunica su decisión de dar prioridad a su vida personal a partir de cierto momento.

Lesly Águila ha sido un pilar en Corazón Serrano, ha destacado a lo largo de su carrera y ha enfrentado continuos rumores sobre su posible retiro del grupo. Ahora, ha decidido aclarar esas versiones y compartir sus planes a futuro. Sorprendió, además, al revelar que ya tiene en mente una fecha para cerrar esta etapa de su vida profesional.

Lesly Águila confirma su salida de Corazón Serrano: ¿cuándo se irá?

La cantante oriunda de Piura explicó que, aunque su enfoque sigue en la música, tiene un anhelo personal que espera cumplir en los próximos años y que podría llevarla a retirarse de los escenarios para comenzar una nueva etapa.

En una entrevista para el pódcast de Carlos Orozco, Águila habló sobre su carrera y su vida personal. Durante la conversación, recordó sus inicios en la industria musical, los obstáculos que superó y su evolución dentro de una de las agrupaciones más reconocidas del país en el género de la cumbia.

Uno de los momentos más destacados de la conversación ocurrió cuando le preguntaron sobre los rumores de su retiro de Corazón Serrano. Sin esquivar el tema, admitió la posibilidad de que su etapa en la banda termine al finalizar su contrato actual.

"Tengo contrato firmado por tres años más, hasta el 2029. (¿Pero es cierto que después ya no quieres seguir?) Quiero formar una familia. Ya tengo 35 años", confesó durante su charla.

La artista comentó que está en una etapa en la que sus prioridades están cambiando, por lo que considera que más adelante podría centrarse menos en el trabajo y más en la vida familiar que siempre ha deseado.

También reveló que mantiene una relación estable y que ambos desean formar una familia. "Siempre quise ser mamá, pero no hubo la oportunidad ni las condiciones para ofrecer a mi bebé un futuro seguro. Quiero una familia extensa, con cuatro hijos seguidos; si son mellizos, mejor", bromeó.

Lesly Águila y Jhon Peña confirman su relación

Paralelamente a sus planes familiares, Lesly Águila atraviesa un buen momento sentimental. La artista y Jhon Peña, percusionista del grupo, hicieron pública su relación durante un viaje al extranjero.

La pareja compartió fotos de sus vacaciones en redes sociales y mostró su relación de forma abierta. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una oleada de comentarios de sus admiradores.

A raíz de la repercusión, Jhon Peña decidió pronunciarse públicamente para confirmar su vínculo con Águila y aclarar su postura ante las críticas.

“Nunca estuve preparado para ser figura pública. Quienes me conocen saben mi historia y mi dedicación como percusionista. Nunca me he colgado de nadie. Nadie sabe mi historia, ni necesito contarla. Pero quiero establecer que no hablaré más de mi vida personal. Viviré de forma discreta porque cualquier cosa que hagas será criticada”, expresó.

El músico agradeció las muestras de cariño y apoyo de quienes respaldan su relación con la cantante: “agradezco de corazón a las personas que me envían buenas vibras y deseos sinceros”, añadió.