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Suheyn expone noble acción de Magaly Medina y SORPRENDE con contundente mensaje: “Me puede sacar veinte ‘ampays’”

Suheyn Cipriani sorprendió al revelar el enorme cariño que siente por Magaly Medina y aseguró que siempre estará agradecida con la conductora, pese a los 'ampays' que protagonizó.

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    La modelo no duda en agradecer a Magaly por su ayuda. | Composición Wapa
    Suheyn expone noble acción de Magaly Medina y SORPRENDE con contundente mensaje: “Me puede sacar veinte ‘ampays’”

    Suheyn Cipriani volvió a captar la atención del público tras sincerarse sobre uno de los episodios más comentados de su vida mediática. Durante una reciente participación en el programa de YouTube 'Sin más que decir', la modelo no solo habló de su actual romance con el empresario Luis Felipe Zapata, sino que también se refirió a la relación que mantiene con Magaly Medina.

    Lejos de mostrar resentimiento por las imágenes que en su momento expusieron aspectos de su vida privada, la exreina de belleza sorprendió al expresar públicamente el cariño y agradecimiento que siente hacia la conductora de espectáculos.

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    Suheyn Cipriani recuerda el 'ampay' que marcó su vida mediática

    En medio de la conversación, la influencer recordó que intentó mantener su relación sentimental alejada de las cámaras. Sin embargo, esa intención se vio frustrada cuando un reportaje televisivo mostró imágenes captadas dentro de una cochera privada.

    Pese a ello, Cipriani dejó claro que nunca desarrolló una mala relación con la popular 'Urraca'. Por el contrario, aseguró que siempre recibió apoyo de parte de la periodista en momentos importantes de su carrera.

    “No, no, yo siempre lo he dicho a Magaly le tengo muchísimo cariño, conmigo se ha portado espectacular, me ha apoyado en todo…”, manifestó durante la entrevista.

    Sus declaraciones llamaron aún más la atención cuando aseguró que su gratitud hacia la conductora se mantiene intacta, independientemente de cualquier contenido que pueda difundirse sobre ella.

    “Me puede sacar 20 ‘ampays’ y siempre estaré agradecida”, agregó entre risas, generando sorpresa entre los conductores e invitados del programa.

    El emotivo gesto de Magaly Medina que Suheyn nunca olvidó

    Durante la conversación, Israel Dreyfus recordó uno de los momentos más emotivos que protagonizó Cipriani en televisión. El exchico reality mencionó la ocasión en que Magaly Medina decidió sorprenderla con un regalo especial relacionado con uno de sus proyectos personales.

    “Yo casi lloro cuando te regaló tu set de cocina”, comentó Dreyfus, provocando que la modelo rememorara aquel episodio con evidente emoción.

    Según explicó, todo ocurrió durante una grabación realizada en su vivienda. El equipo de producción llegó para desarrollar una nota y descubrió que su cocina no contaba con varios implementos básicos, situación que terminó convirtiéndose en una inesperada sorpresa.

    La exchica reality aseguró que aquel gesto nació directamente de la iniciativa de la producción y de la propia conductora, motivo por el cual guarda un especial agradecimiento hacia ella hasta el día de hoy.

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    Así avanza su historia de amor con Luis Felipe Zapata

    Además de referirse a Magaly Medina, Suheyn también habló sobre el presente sentimental que vive junto al empresario Luis Felipe Zapata.

    La modelo contó que ambos se conocen desde hace varios años, aunque fue recién cuando los dos estaban solteros que retomaron el contacto. Según explicó, el acercamiento comenzó a través de redes sociales y posteriormente se transformó en una relación más cercana.

    En la actualidad, la pareja continúa construyendo su historia lejos de los escándalos y con la intención de avanzar paso a paso. Aunque prefirió no profundizar en detalles, dejó entrever que atraviesa una etapa estable y positiva en el plano amoroso.

    Mientras tanto, sus recientes declaraciones sobre Magaly Medina han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la madurez con la que afronta los episodios que marcaron su exposición pública.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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