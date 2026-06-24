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"Tú estás bien co...": Tula Rodríguez en shock por la INSÓLITA cantidad de dinero que le pidió su hija

La hija de Tula Rodríguez solicitó una cantidad mensual para sus gastos personales y sorprendió a la figura pública. ¿Qué sucedió?

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    "Tú estás bien co...": Tula Rodríguez en shock por la INSÓLITA cantidad de dinero que le pidió su hija
    Tula Rodríguez en shock por la cantidad de dinero que le pidió su hija
    "Tú estás bien co...": Tula Rodríguez en shock por la INSÓLITA cantidad de dinero que le pidió su hija

    Recientemente, la presentadora Tula Rodríguez vivió un momento conmovedor al despedirse nuevamente de su hija Valentina, quien continúa sus estudios en Estados Unidos. No obstante, antes de partir, la actriz peruana grabó un video junto con su hija, en el que reveló que Valentina le había solicitado una mensualidad para cubrir sus gastos personales.

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    El sorprendente pedido de dinero de la hija de Tula Rodríguez

    En un video compartido a través de sus redes sociales, Tula Rodríguez dialogaba con su hija sobre la solicitud planteada. La hija de Javier Carmona explicaba que deseaba recibir una suma mensual para evitar solicitar dinero constantemente.

    “Al estar lejos, no puedo mirarla y pedirle dinero en persona cada noche. Creo que mi madre debería darme una cantidad fija mensual para no tener que llamarla cada vez que necesito plata, y así se ve mejor. Además, recibiría lo necesario para administrar mis gastos de manera responsable”, detalló Valentina.

    En reacción, Tula Rodríguez mostró comprensión ante el planteamiento de su hija. “Tiene sentido su punto, pero quiero que demuestre que puede manejar bien sus finanzas. Yo cubro lo esencial y si decides ir de compras, te recomiendo ser prudente”, comentó.

    Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Valentina mencionó la cifra deseada, lo que dejó a Tula completamente asombrada. “El máximo podría ser mil dólares, pero quizás sea excesivo... Un rango de 400 a 500 dólares, y si estoy de buen humor 600 dólares”, explicó la joven. Es importante destacar que la actriz puntualizó que su hija aún no tiene permitido trabajar debido al tipo de visa que posee.

    Tula Rodríguez comparte detalles íntimos de su vida en redes sociales

    Hace algunas semanas, Tula Rodríguez cautivó a sus seguidores al publicar un sincero video en Instagram, donde habló sobre aspectos menos conocidos de su vida personal. Afirmó que su vida no es tan "perfecta" como algunos podrían suponer y decidió revelar experiencias que suele mantener en privado.

    Entre sus confesiones mencionó problemas como lidiar con un juanete, sus complicaciones para aprender inglés a pesar de haber asistido a clases y su dificultad para usar tacones. Lo que más llamó la atención fue cuando abordó sus episodios de incontinencia urinaria al estornudar o reír, así como los efectos de la menopausia en su sueño y bienestar, lo que sorprendió a muchos por su apertura.

    SOBRE EL AUTOR:
    "Tú estás bien co...": Tula Rodríguez en shock por la INSÓLITA cantidad de dinero que le pidió su hija
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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