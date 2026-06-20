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Magaly Medina presenta denuncia tras recibir amenazas y expone grave acusación vinculada a Jefferson Farfán: "Advierten un at3nt4d0 contra mi vida"

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue en aumento. La conductora denuncia presuntos hostigamientos y amenazas de muerte, acudiendo a autoridades para proteger su integridad.

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    Magaly Medina presenta denuncia tras recibir amenazas y expone grave acusación vinculada a Jefferson Farfán: "Advierten un at3nt4d0 contra mi vida"
    Magaly Medina hace grave denuncia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Magaly Medina presenta denuncia tras recibir amenazas y expone grave acusación vinculada a Jefferson Farfán: "Advierten un at3nt4d0 contra mi vida"

    La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa escalando. Esta vez, la conductora de televisión sorprendió al revelar que ha decidido acudir a diversas autoridades para denunciar una serie de presuntos actos de hostigamiento y amenazas que, según afirma, estaría recibiendo en el contexto del enfrentamiento público que mantiene con el exfutbolista.

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    Magaly Medina denuncia presuntas amenazas de muerte y acusa hostigamiento en medio de disputa con Jefferson Farfán

    A través de sus redes sociales, Urraca compartió documentos legales que habría presentado ante distintas instituciones del Estado, y aseguró que busca dejar constancia de los hechos que considera ponen en riesgo su integridad y la de las personas cercanas a ella.

    Magaly Medina denuncia amenazas en su contra
    Magaly Medina denuncia amenazas en su contra

    Mediante una publicación en sus historias de Instagram, Magaly Medina difundió un contundente mensaje en el que explicó las razones por las que decidió recurrir a las autoridades. La periodista sostuvo que tanto ella como su abogado estarían siendo víctimas de intimidaciones por parte de presuntos grupos delincuenciales.

    “Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de grupos delincuenciales que advierten de un atentado contra mi vida, la de mi abogado y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán (exponiendo además información sensible como datos personales, placas y direcciones) he tomado la iniciativa de denunciar ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, Fiscal de la Nación e INPE con el fin de dejar constancia (acreditando todas las amenazas) de lo que viene ocurriendo”, escribió la conductora.

    Junto con sus declaraciones, mostró escritos dirigidos a la Fiscalía de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la División de Investigación de Extorsiones, en los que solicita que se investiguen los hechos denunciados y se adopten medidas para proteger su seguridad personal.

    Hasta el momento, Jefferson Farfán no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones difundidas por la conductora de ATV.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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