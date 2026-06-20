¿Mostrará las PRUEBAS? Jefferson Farfán CALIENTA su enfrentamiento con Magaly y lanza fuerte AMENAZA: "¿Están preparados?"

Jefferson Farfán insinuó tener información sobre el servicio comunitario que cumple la conductora, con lo que alimentó la controversia, y escribió que pronto expondría todo.

La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa sumando nuevos capítulos. Cuando parecía que la polémica había bajado de intensidad, el exfutbolista volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación en redes sociales interpretada como una nueva advertencia dirigida a la conductora de televisión.

Jefferson Farfán reaviva su enfrentamiento con Magaly Medina y amenaza con revelar pruebas

El exseleccionado nacional compartió un mensaje que rápidamente generó especulaciones entre los usuarios, pues muchos consideran que estaría preparando la difusión de material relacionado con las acusaciones que realiza sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la popular 'Urraca'.

Jefferson Farfán manda contundente advertencia

A través de sus historias de Instagram, Jefferson Farfán volvió a referirse de manera indirecta a la controversia que mantiene con Magaly Medina. El empresario y exdeportista dejó entrever que tendría información y que estaría dispuesto a hacerla pública en los próximos días.

La publicación apareció en medio de una serie de intercambios mediáticos que ambos protagonizan desde hace semanas. En ese contexto, el exjugador volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores con un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia.

Escribió en la imagen que compartió en sus historias: “Paciencia. ¿Ya está llegando la hora, están preparados? ¿sí o noooo?”.

La frase no tardó en viralizarse y alimentó las especulaciones sobre una posible revelación relacionada con las presuntas irregularidades que Farfán asegura haber detectado en torno al servicio comunitario que cumple la conductora de ATV.

Hasta el momento, el exfutbolista no ha mostrado públicamente la documentación o evidencia que afirma tener, aunque ha reiterado en diversas ocasiones que cuenta con elementos para respaldar sus cuestionamientos.

Magaly Medina responde y advierte posibles acciones legales

Por su parte, Magaly Medina mantiene firme su posición respecto de las acusaciones formuladas por Jefferson Farfán. La conductora ha señalado en reiteradas oportunidades que viene cumpliendo las disposiciones establecidas por las autoridades y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario.

Asimismo, durante las últimas emisiones de su programa, la periodista aseguró que no ha sido informada oficialmente sobre alguna acción judicial relacionada con los señalamientos del exfutbolista.