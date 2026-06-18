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Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras ser llamada “Magaly Jesús”: "Tú no le llegas a los talones"

En un tenso episodio, Magaly Medina instó a Jefferson Farfán a no referirse a ella como 'Magaly Jesús', pues explicó la conexión emocional de ese nombre.

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    Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras ser llamada “Magaly Jesús”: "Tú no le llegas a los talones"
    Magaly Medina lanzó duras críticas contra Jefferson Farfán. | Composición Wapa
    Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras ser llamada “Magaly Jesús”: "Tú no le llegas a los talones"

    Después de que Jefferson Farfán la llamara "Magaly Jesús" en una publicación en redes sociales, Magaly Medina respondió. Utilizó su programa para expresar su incomodidad con el término y dejó clara su postura frente al exfutbolista.

    Magaly Medina responde a Jefferson Farfán por apodo 'Magaly Jesús'

    En la última emisión de 'Magaly TV: la firme', comentó que este apodo tiene un significado personal especial, ya que lo utilizaba su difunto padre. Por ello, criticó que Farfán lo empleara en medio de su largo enfrentamiento.

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    "No me digas Magaly Jesús, porque así solamente me llamaba mi padre, bendito descanse, a quien no le llegas a los talones. Llamarme así deshonra su memoria y nombre”, afirmó la periodista.

    Medina también aprovechó para destacar el esfuerzo de su padre para sacar adelante a su familia. Trabajó en múltiples ocupaciones para que no les faltara nada y fue un modelo de verdadero padre.

    “Tuve el privilegio de tener un padre con tres trabajos. Fue policía, vendía a domicilio. A mí nunca me faltó comida, zapatos, ni material educativo. Eso es ser padre”, expresó enfáticamente.

    Finalmente, se dirigió directamente a Farfán y le pidió que evitara volver a llamarla así. “No vuelvas a decirme Magaly Jesús, porque eso lo tolero de una figura paterna auténtica, no de personas cuestionadas, como se ha demostrado aquí”.

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    ¿Por qué reaccionó así Magaly Medina?

    Todo comenzó cuando Farfán usó su Instagram para responder a las críticas de Magaly sobre la pensión para su hija con Darinka Ramírez. Detalló que abona S/7.000 por asignación anticipada tras orden judicial y que anteriormente entregó S/9.000.

    "Respecto a la consulta sobre la pensión de mi hija, informo: entrego 7 mil soles por orden judicial anticipada. Antes era de 9 mil soles", escribió Farfán en su respuesta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras ser llamada “Magaly Jesús”: "Tú no le llegas a los talones"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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