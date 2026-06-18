En un tenso episodio, Magaly Medina instó a Jefferson Farfán a no referirse a ella como 'Magaly Jesús', pues explicó la conexión emocional de ese nombre.

Después de que Jefferson Farfán la llamara "Magaly Jesús" en una publicación en redes sociales, Magaly Medina respondió. Utilizó su programa para expresar su incomodidad con el término y dejó clara su postura frente al exfutbolista.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán por apodo 'Magaly Jesús'

En la última emisión de 'Magaly TV: la firme', comentó que este apodo tiene un significado personal especial, ya que lo utilizaba su difunto padre. Por ello, criticó que Farfán lo empleara en medio de su largo enfrentamiento.

"No me digas Magaly Jesús, porque así solamente me llamaba mi padre, bendito descanse, a quien no le llegas a los talones. Llamarme así deshonra su memoria y nombre”, afirmó la periodista.

Medina también aprovechó para destacar el esfuerzo de su padre para sacar adelante a su familia. Trabajó en múltiples ocupaciones para que no les faltara nada y fue un modelo de verdadero padre.

“Tuve el privilegio de tener un padre con tres trabajos. Fue policía, vendía a domicilio. A mí nunca me faltó comida, zapatos, ni material educativo. Eso es ser padre”, expresó enfáticamente.

Finalmente, se dirigió directamente a Farfán y le pidió que evitara volver a llamarla así. “No vuelvas a decirme Magaly Jesús, porque eso lo tolero de una figura paterna auténtica, no de personas cuestionadas, como se ha demostrado aquí”.

¿Por qué reaccionó así Magaly Medina?

Todo comenzó cuando Farfán usó su Instagram para responder a las críticas de Magaly sobre la pensión para su hija con Darinka Ramírez. Detalló que abona S/7.000 por asignación anticipada tras orden judicial y que anteriormente entregó S/9.000.