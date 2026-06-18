'Majo con Sabor' expone lo que sacrificó por su relación con Gabriel Calvo y conmueve a sus seguidores: "Él ya vivió todo y yo quiero casarme"

Habló sobre su ruptura con Gabriel Calvo y reveló el impacto emocional que tuvo la relación en su vida y amistades.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly aplaude su decisión. | Composición Wapa

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly aplaude su decisión. | Composición Wapa

María José Vigil, más conocida en redes sociales como ‘Majo con Sabor’ , decidió hablar abiertamente sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal. Durante una reciente entrevista en 'Magaly TV La Firme', la influencer gastronómica compartió detalles sobre el deterioro de su romance con el actor Gabriel Calvo y cómo esta experiencia terminó afectando distintos aspectos de su vida.

Lejos de enfocarse en polémicas, la creadora de contenido relató las emociones que atravesó durante los últimos meses de la relación, periodo que calificó como especialmente complicado.

Majo con Sabor revela el impacto emocional que dejó su romance con Gabriel Calvo

Durante la conversación televisiva, la influencer recordó que los conflictos comenzaron a hacerse frecuentes hasta convertirse en una situación difícil de sobrellevar. Según explicó, las discusiones constantes terminaron desgastando la relación y afectando directamente su estabilidad emocional.

'La pasé horrible, lloré, o sea, por cualquier pelea absurda', expresó la joven chef al referirse a los momentos más duros que enfrentó durante el vínculo sentimental.

Con el paso del tiempo, Majo asegura que empezó a notar comportamientos y diferencias que inicialmente no percibía. Lo que en un principio parecía una relación estable terminó transformándose en una dinámica marcada por tensiones recurrentes.

La influencer explicó que, poco a poco, sus prioridades cambiaron y comenzó a enfocar gran parte de su energía en evitar enfrentamientos, situación que terminó generando un desgaste emocional considerable.

El romance también habría afectado su entorno más cercano

Otro de los aspectos que llamó la atención de sus declaraciones fue el impacto que la relación tuvo en sus amistades y círculos personales. Majo señaló que, mientras intentaba mantener la relación a flote, terminó alejándose de personas importantes en su vida.

'En realidad yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado, o sea, me alejé de amigos, amigas', afirmó durante la entrevista.

Majo también contó que algunas situaciones cotidianas terminaban convirtiéndose en motivo de incomodidad dentro de la relación.

Para la creadora de contenido, este distanciamiento fue una de las consecuencias más dolorosas que dejó la experiencia. Según relató, recién tras finalizar la relación pudo identificar todo lo que había cambiado en su entorno debido a la dinámica sentimental que estaba viviendo.

El último mes fue decisivo para poner fin a la relación

Majo también reveló que las semanas previas a la ruptura estuvieron marcadas por constantes desacuerdos. A su criterio, la relación ya mostraba señales evidentes de desgaste y ambos enfrentaban una situación que parecía no tener solución.

'Yo creo que ya llevamos mal un mes. La pasé horrible y esas peleas para mí eran una ruptura', sostuvo al explicar cómo se desarrolló el tramo final de la relación.

Pese a lo difícil que resultó cerrar ese capítulo de su vida, la influencer aseguró que el proceso también le permitió reflexionar sobre sí misma y recuperar aspectos personales que había dejado de lado.