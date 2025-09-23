La chef 'Majo con Sabor' revela su verdadero enojo con Gino Assereto tras su ruptura, explicando qué fue lo que realmente le molestó del exchico reality.

El final de la relación entre ‘Majo con Sabor’ y Gino Assereto sigue dando que hablar. La chef reveló que su verdadera molestia no fue por la ruptura en sí, sino por la reacción del modelo frente a la prensa. La historia salió a la luz en un pódcast, donde Majo contó detalles inéditos de lo ocurrido.

Majo con Sabor rompe el silencio y cuenta por qué se molestó con Gino Assereto

María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con Sabor’, sorprendió al confesar que su enojo con Gino Assereto no fue por el fin de su relación, sino por la forma en que él respondió a la prensa cuando le preguntaron por ella.

La chef explicó que su intención era comunicar la separación de manera conjunta, pero él le pidió que esperara debido al estreno de la segunda temporada de ‘Hombres a la Plancha’. “Tenía justo su segundo show y yo estaba invitada y era alfombra roja.

Me dijo: ‘No publiques ni yo publico nada porque se van a ir por el tema de la separación y no por el tema de show’ y le dije que ok y luego le preguntaron una cosa y respondió de una manera que no me gustó y ahí sí me molestó porque yo quería hacer público de que habíamos terminado”, relató en el pódcast Todo Good.

Lo que más le incomodó fue la reacción del exchico reality cuando la prensa le consultó por ella. “Dijo: ‘Todos están invitados’ (...) esperaba un respeto porque yo le di respeto al no publicar y yo le pedí que, si le preguntaban, no responda cualquier cosa porque se puede especular cualquier situación”, explicó.

Finalmente, Majo decidió contar la verdad en su propio espacio digital. “Yo me levanto al día siguiente, veo el clip que dijo y dije: ándate a la mier...’”, confesó entre risas, dejando claro que no se arrepiente de haber hablado.

Majo con Sabor confirma que no volverá con Gino Assereto

María José Vigil Checa, mejor conocida como ‘Majo con Sabor’, abrió su corazón en una reciente entrevista para el programa Amor y Fuego. La influencer explicó que su decisión de terminar con Gino Assereto fue definitiva y que ahora busca seguir adelante sin mirar atrás.