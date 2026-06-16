‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"

María José Vigil , conocida como Majo con Sabor, anuncia la ruptura con Gabriel Calvo . Manifestó su desagrado por los rumores que vinculaban al actor con Keiko Fujimori .

María José Vigil, conocida popularmente como Majo con Sabor, sorprendió al anunciar que su historia con Gabriel Calvo ha llegado a su fin. La influenciadora del ámbito gastronómico explicó que fue ella quien decidió terminar la relación, afectada por los rumores de un vínculo entre el actor y Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular.

En una entrevista reciente en 'Sin más que decir', Majo comentó que sus personalidades y la de Gabriel Calvo son incompatibles. Además, reconoció que no le agradaron los rumores de un posible romance entre el actor y la política. "En resumidas cuentas, Gabo y yo ya no estamos juntos. Se terminó", declaró el martes 16 de junio.

Majo con Sabor explica la ruptura con Gabriel Calvo

Majo con Sabor reveló los motivos para finalizar su relación con Gabriel Calvo y aclaró que no se debió a una infidelidad. "No hubo nada malo ni terceras personas involucradas; simplemente no éramos compatibles. Nos dimos cuenta de que encajamos más como amigos que como pareja", afirmó durante su conversación con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy.

Majo apuntó que las discusiones se intensificaron hacia el final del romance. "Somos dos personas explosivas y esto se convierte en una bomba a punto de estallar", expresó Vigil, quien aclaró que todavía mantienen amistad en redes, ya que ninguno ha bloqueado al otro.