Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - URGENTE | Gratificación 2026: conoce quiénes no recibirían el beneficio según la propuesta del MEF

‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"

María José Vigil, conocida como Majo con Sabor, anuncia la ruptura con Gabriel Calvo. Manifestó su desagrado por los rumores que vinculaban al actor con Keiko Fujimori.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"
    Majo con Sabor y Keiko Fujimori con Gabriel Calvo
    ‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"

    María José Vigil, conocida popularmente como Majo con Sabor, sorprendió al anunciar que su historia con Gabriel Calvo ha llegado a su fin. La influenciadora del ámbito gastronómico explicó que fue ella quien decidió terminar la relación, afectada por los rumores de un vínculo entre el actor y Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular.

    En una entrevista reciente en 'Sin más que decir', Majo comentó que sus personalidades y la de Gabriel Calvo son incompatibles. Además, reconoció que no le agradaron los rumores de un posible romance entre el actor y la política. "En resumidas cuentas, Gabo y yo ya no estamos juntos. Se terminó", declaró el martes 16 de junio.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Descubren el lugar donde Magaly Medina cumple su sanción tras polémica con Farfán

    Majo con Sabor explica la ruptura con Gabriel Calvo

    Majo con Sabor reveló los motivos para finalizar su relación con Gabriel Calvo y aclaró que no se debió a una infidelidad. "No hubo nada malo ni terceras personas involucradas; simplemente no éramos compatibles. Nos dimos cuenta de que encajamos más como amigos que como pareja", afirmó durante su conversación con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy.

    Majo apuntó que las discusiones se intensificaron hacia el final del romance. "Somos dos personas explosivas y esto se convierte en una bomba a punto de estallar", expresó Vigil, quien aclaró que todavía mantienen amistad en redes, ya que ninguno ha bloqueado al otro.

    Además, Majo admitió su descontento por los rumores que relacionaron a Gabriel Calvo con Keiko Fujimori. "Han surgido comentarios sobre él como posible primer caballero y obviamente no me agradó lo que ocurrió con Keiko Fujimori", mencionó la influencer, quien negó sentir celos de la política peruana, pero señaló lo incómodo que fue que vincularan al actor con otra mujer.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    ‘Majo con Sabor’ anuncia fin de su relación con Gabriel Calvo y habla de Keiko Fujimori: “No me gustó lo que pasó"

    Descubren el lugar donde Magaly Medina cumple su sanción tras polémica con Farfán

    "No les voy a decir que...": Hija de Pamela López revela cuál es su estado tras separación de Paul Michael

    Magaly Medina le recuerda orígenes humildes a Jefferson Farfán y su madre tras crueles burlas por su servicio comunitario

    Lo más vistos en Farándula

    Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"

    ¡LE DEVUELVE EL GOLPE! Jefferson Farfán responde a Magaly Medina y la deja contra las cuerdas: “Ahora pides privacidad”

    Christian Domínguez explota contra Melanie Martínez por críticas a su boda con Karla Tarazona

    Romina Gachoy revela la inesperada decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

    Melissa Loza confirma su soltería tras cinco años con el papá de su última hija y REVELÓ qué destruyó su relación

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza