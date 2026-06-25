Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Mario Irivarren se emociona al hablar de su encuentro con Alondra García Miró y revela un detalle sorprendente

Mario Irivarren casi llora al recordar su encuentro con Alondra García Miró en un restaurante, en el que hizo una sorprendente confesión. ¿Qué sucedió realmente entre ellos?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mario Irivarren se emociona al hablar de su encuentro con Alondra García Miró y revela un detalle sorprendente
    Mario Irivarren se emociona al hablar de su encuentro con Alondra García Miró
    Mario Irivarren se emociona al hablar de su encuentro con Alondra García Miró y revela un detalle sorprendente

    ¡Confesó sus emociones! Mario Irivarren, conocido por su paso por realities, narró el incómodo momento que vivió al cruzarse con su expareja Alondra García Miró en un restaurante. En lugar de mantener la calma, el conductor del pódcast admitió sentir mucha vergüenza y no dudó en contar lo ocurrido a sus amigos, con fotos como prueba de que realmente la había visto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hija de Pamela López presenta a su padre biológico y lanza mensaje que muchos vinculan con Christian Cueva: "Nadie les enseño"

    Mario Irivarren comparte detalles de su encuentro con Alondra García Miró

    En la reciente emisión de su pódcast La Manada, el exintegrante de 'Esto es guerra' causó sorpresa al revelar detalles de su reciente y distante encuentro con su expareja Alondra García Miró. Fiel a su naturaleza cuidadosa, relató tal cual el momento vivido en el restaurante y dejó en evidencia que, a pesar de los años, aún guarda un recuerdo preciso de aquella relación.

    “Estaba yo en una mesa y ella en otra, a unos cinco metros de distancia, de espaldas con su amiga cenando. No hubo contacto visual, solo la vi de espaldas”, confesó Mario Irivarren. Esto causó las risas de los panelistas del programa, quienes dijeron: “La reconoce incluso de espaldas”, lo que hizo que él simulara llorar.

    A pesar de las bromas del equipo, el exchico reality reveló su verdadera incomodidad por tener tan cerca a la modelo: “Es probable que no me haya visto porque estaba de espaldas... Sentí vergüenza porque hace pocos días había contado a mis amigos lo que pasó cuando nuestra ruptura se hizo pública”, explicó, al recordar el momento en que Alondra empezó una relación con el futbolista Paolo Guerrero.

    Mario Irivarren confiesa haberle tomado fotos a Alondra García Miró sin que ella lo notara

    En un gesto revelador, Mario Irivarren admitió que no pudo frenar sus impulsos y terminó enviando fotos de Alondra a sus amigos: “Les envié fotos de ella”, reconoció. En ese instante, sus amigos bromeaban: "Mario, mientras ella comía, él le sacaba fotos para el grupo", comentó el equipo de La Manada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Irivarren se emociona al hablar de su encuentro con Alondra García Miró y revela un detalle sorprendente
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Padre de Christian Cueva llega con policías y DEJA EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López: "El propietario..."

    Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”

    ¡HABLÓ SIN FILTROS! Melanie Martínez aclara si su amistad con Pamela Franco se quebró por culpa de Christian Domínguez

    Christian Cueva se PRONUNCIA tras DEJAR EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López : "Las cosas de mis hijos"

    Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”

    Lo más vistos en Farándula

    Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”

    Suheyn expone noble acción de Magaly Medina y SORPRENDE con contundente mensaje: “Me puede sacar veinte ‘ampays’”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza