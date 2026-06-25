Mario Irivarren casi llora al recordar su encuentro con Alondra García Miró en un restaurante, en el que hizo una sorprendente confesión. ¿Qué sucedió realmente entre ellos?

¡Confesó sus emociones! Mario Irivarren, conocido por su paso por realities, narró el incómodo momento que vivió al cruzarse con su expareja Alondra García Miró en un restaurante. En lugar de mantener la calma, el conductor del pódcast admitió sentir mucha vergüenza y no dudó en contar lo ocurrido a sus amigos, con fotos como prueba de que realmente la había visto.

Mario Irivarren comparte detalles de su encuentro con Alondra García Miró

En la reciente emisión de su pódcast La Manada, el exintegrante de 'Esto es guerra' causó sorpresa al revelar detalles de su reciente y distante encuentro con su expareja Alondra García Miró. Fiel a su naturaleza cuidadosa, relató tal cual el momento vivido en el restaurante y dejó en evidencia que, a pesar de los años, aún guarda un recuerdo preciso de aquella relación.

“Estaba yo en una mesa y ella en otra, a unos cinco metros de distancia, de espaldas con su amiga cenando. No hubo contacto visual, solo la vi de espaldas”, confesó Mario Irivarren. Esto causó las risas de los panelistas del programa, quienes dijeron: “La reconoce incluso de espaldas”, lo que hizo que él simulara llorar.

A pesar de las bromas del equipo, el exchico reality reveló su verdadera incomodidad por tener tan cerca a la modelo: “Es probable que no me haya visto porque estaba de espaldas... Sentí vergüenza porque hace pocos días había contado a mis amigos lo que pasó cuando nuestra ruptura se hizo pública”, explicó, al recordar el momento en que Alondra empezó una relación con el futbolista Paolo Guerrero.

Mario Irivarren confiesa haberle tomado fotos a Alondra García Miró sin que ella lo notara