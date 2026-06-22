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Hija de Pamela López presenta a su padre biológico y lanza mensaje que muchos vinculan con Christian Cueva: "Nadie les enseño"

Fabiana, primogénita de Pamela López, compartió imágenes nunca vistas de su padre biológico y aseguró su constante apoyo durante su vida, ante quienes afirman que debe su crianza a Christian Cueva.

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    Hija de Pamela López presenta a su padre biológico y lanza mensaje que muchos vinculan con Christian Cueva: "Nadie les enseño"
    En el Día del Padre, hija de Pamela López sorprende al mostrar a su verdadero papá. | Composición Wapa
    Hija de Pamela López presenta a su padre biológico y lanza mensaje que muchos vinculan con Christian Cueva: "Nadie les enseño"

    Tras la controvertida salida de Pamela López de 'La Granja VIP', Fabiana, la hija mayor de la animadora, reapareció en el Día del Padre y presentó a su padre biológico, expareja de su madre. Además, lanzó una indirecta a Christian Cueva y mostró evidencias de que su progenitor siempre ha estado a su lado.

    Fabiana presenta a su padre biológico y cuestiona a Christian Cueva

    Fabiana, hija de Pamela López, sorprendió en redes sociales al presentar a su padre biológico por el Día del Padre y explicar que él ha sido una figura constante desde su nacimiento.

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    Ante las críticas sobre la paternidad de Christian Cueva con sus hermanos, Fabiana aclaró las dudas sobre su propia crianza. Usuarios en redes solían decirle que debía agradecer a Aladino por su crianza, lo que generó polémica cuando ella cuestionó su atención hacia los demás hijos.

    El domingo por el Día del Padre, la joven mostró el rostro de su verdadero padre y demostró que él nunca faltó en las etapas cruciales de su vida, en contraste con la figura de Cueva.

    Durante eventos significativos, como su graduación y diversos momentos compartidos, Fabiana agradeció a la expareja de su madre y dijo que, aunque nadie enseña a ser padre, él se esmeró en serlo. Su padre biológico destacó como una figura presente y afectuosa.

    Hija de Pamela López revela a su padre biológico y critica a Christian Cueva
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    “A ellos nadie les enseñó a ser papás, también son seres que puedan errar. Pero tú gracias por siempre esforzarte por darme tu mejor versión todos los días. Te amo papi”, expresó.

    "Muchas personas pensaron que Christian asumió el rol de padre por convivir, pero mi hija siempre tuvo a su verdadero papá, quien jamás ha estado ausente. Nuestra relación sigue siendo excelente", comentó Pamela López en 2024, al defender a su expareja. Esto ocurrió después de que Aladino tuviera un altercado verbal con su hija y le recordara que él no es su padre y que sus únicos hijos son tres.


    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Pamela López presenta a su padre biológico y lanza mensaje que muchos vinculan con Christian Cueva: "Nadie les enseño"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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