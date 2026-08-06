Testigos acusan a Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz, de presuntos maltratos: "Siempre ha menospreciado a los demás"

Después del caso de Naldy Saldaña y el acoso de César Chávez , salen a la luz acusaciones contra Óscar Junior por presuntos maltratos.

En torno a la polémica generada por el caso de Naldy Saldaña y las denuncias de acoso por parte de César Chávez, director de La Bella Luz, Óscar Junior, hijo del dueño de la orquesta, ha sido criticado por su silencio y falta de apoyo a su antigua colega.

Diversos testimonios han surgido señalándolo por presuntos maltratos hacia los integrantes del grupo. ¿Quiénes han alzado la voz?

Testimonios emergen para denunciar maltratos de Óscar Junior en medio del escándalo de Naldy Saldaña

El hijo del propietario de La Bella Luz, Óscar Junior, enfrenta críticas tras el reporte de acoso que Naldy Saldaña hizo contra su tío, César Chávez, durante su participación en la banda de cumbia.

Con acusaciones de encubrimiento dentro de la orquesta, Héctor Boza y Eduardo Ortúzar, antiguos miembros, han ofrecido testimonios vehementes explicando el silencio del joven ante estas acciones cuestionables.

Boza, en particular, ha recriminado tanto a él como a su madre, quienes conocían del acoso hacia Naldy Saldaña y no tomaron medidas.

Según Boza, el joven exhibe conductas preocupantes similares a las de su pariente, lo cual afectaría a los integrantes del grupo: está señalado por supuestos malos tratos.

"Muchos creen que es una buena persona, es la imagen que proyecta en redes, al igual que la señora Pilar, que promociona a su madre como la mejor del mundo, pero la realidad es otra. Nunca fue así. Quisiera hablar por algunos compañeros que aún están en la banda, siempre los trató mal, siempre menospreció, humilla a los demás, se siente superior. Su madre también me ha gritado, ha gritado a otros", declaró a Show Pe.