Sismo en Junín EN VIVO: DOS temblores de magnitud 5.0 y 3.5 sacudieron la región HOY, jueves 6 de agosto

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió Junín el 6 de agosto, generando preocupación en la población y minutos más tarde se reportó otro movimiento de magnitud 3.5.

Un nuevo sismo volvió a generar preocupación entre los habitantes de Junín durante la tarde de este jueves 6 de agosto. Un movimiento telúrico de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, zona que continúa bajo vigilancia tras la actividad sísmica registrada desde el pasado 18 de julio. Minutos después, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre otro sismo de magnitud 3.5 ocurrido en la misma jurisdicción. Hasta el momento, se han reportado daños materiales por estos eventos y un herido.

¿Qué pasó durante el nuevo sismo registrado en Junín?

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer temblor ocurrió a la 1:57 p. m. y presentó una profundidad de 9 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de III, siendo percibido por ciudadanos de la zona.

Reporte de IGP

Posteriormente, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 registrado este jueves 6 de agosto de 2026 a las 14:32:31 horas. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0529, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y su epicentro se ubicó a 23 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín. El evento alcanzó una intensidad de II-III en Chupaca, según la escala de Mercalli Modificada. Las coordenadas del sismo fueron de latitud -12.26 y longitud -75.35.

Este nuevo episodio sísmico se suma a la cadena de movimientos que mantiene en alerta a la población de Chupaca y sus alrededores. Especialistas continúan evaluando la actividad del subsuelo para determinar el comportamiento de esta secuencia sísmica que viene afectando a la provincia desde semanas atrás.

Aunque por ahora no se han reportado afectaciones, las autoridades mantienen el monitoreo constante debido a que la zona aún se encuentra sensible luego del fuerte terremoto ocurrido en julio.

Junín registra daños tras sismo

Las primeras inspecciones realizadas tras el movimiento telúrico en Junín evidenciaron diversos impactos en diferentes sectores del valle del Mantaro. Los reportes iniciales de las autoridades informaron sobre deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, afectaciones en el suministro eléctrico de una zona y una persona que resultó herida debido a la emergencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Asismet y Osinergmin dieron a conocer datos relacionados con la magnitud del evento sísmico y las medidas adoptadas para atender la situación. Sin embargo, las evaluaciones continúan en desarrollo mientras los equipos especializados recorren los puntos afectados para determinar la dimensión de los daños.

Ante el escenario registrado, se activaron los protocolos de respuesta y monitoreo para revisar el estado de estructuras consideradas vulnerables y descartar nuevos peligros. Esto ocurre en una zona que aún permanece bajo vigilancia luego del sismo ocurrido en julio, el cual dejó condiciones de riesgo en algunos sectores.

El impacto del temblor también se reflejó en áreas de difícil acceso y con características geográficas accidentadas. Según los informes preliminares, se produjeron derrumbes, movimientos de tierra y caída de rocas en laderas ubicadas en la cordillera occidental del valle del Mantaro, donde la inestabilidad del terreno habría favorecido estos desprendimientos.

Entre los lugares donde se reportaron estas afectaciones figuran Cuscas, Carhuapaccha, Chupuro y Pumpunya. Las autoridades mantienen las labores de evaluación en estas zonas para identificar posibles daños adicionales y garantizar la seguridad de la población.

Sismo de magnitud 5.1 en julio dejó graves daños en Chupaca

El reciente temblor ocurre después del potente sismo de magnitud 5.1 registrado el sábado 18 de julio en Chupaca, un evento que dejó importantes consecuencias en diferentes localidades de Junín.

Aquel movimiento provocó la muerte de cinco personas, dejó 21 heridos y ocasionó que más de 724 viviendas quedaran destruidas o fueran declaradas inhabitables, principalmente en los sectores de Pumpunya y Chongos Bajo.

El fuerte impacto del sismo también generó daños en viviendas construidas con adobe, afectaciones en infraestructura pública y cortes del suministro eléctrico en diversos puntos de la región. Debido a esta situación, numerosas familias resultaron damnificadas y tuvieron que abandonar sus hogares tras el colapso de sus viviendas.