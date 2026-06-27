A pesar de su molestia por el percance, la conductora de ATV Magaly Medina siguió disfrutando de las festividades en Chota junto a su esposo, Alfredo Zambrano.

Magaly Medina protagonizó un inesperado episodio durante su reciente visita a Cajamarca junto a su esposo, Alfredo Zambrano. La conductora de ATV acudió a una tradicional corrida de toros en Chota, pero lo que parecía una jornada de entretenimiento terminó en un incómodo incidente que no pasó desapercibido entre los asistentes. ¿Qué pasó?

Magaly Medina reacciona tras incómodo incidente en Chota

La periodista mostró su molestia al percatarse de que su ropa había sido manchada cuando se retiraba del recinto, situación que quedó registrada en video y luego se difundió en redes sociales.

El percance ocurrió al término de una actividad taurina realizada en el marco de las festividades de Chota. Según las imágenes compartidas por Instarándula, la figura de televisión notó que alguien había derramado cerveza sobre su vestimenta mientras caminaba entre el público.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la popular Urraca no ocultó su fastidio y expresó su incomodidad ante las personas que la acompañaban. “¡Ay, me vaciaron algo, alguien me vació cerveza!”, expresó la conductora de ATV, indignada frente a los demás asistentes.

Aunque el hecho generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena, la situación no escaló y quedó como un momento incómodo durante su paso por la ciudad cajamarquina.

Magaly continuó disfrutando de su viaje junto a Alfredo Zambrano

Pese al incidente, la conductora decidió seguir con las actividades programadas durante su estadía en Cajamarca. Magaly Medina compartió momentos junto a Alfredo Zambrano y participó en los eventos organizados en el marco de la tradicional feria local.

Asimismo, llamó la atención la presencia de Sheyla Rojas, quien también fue vista en la zona y fue captada por asistentes que disfrutaban de las celebraciones.

Las fotografías y videos difundidos en redes sociales evidenciaron que la conductora siguió disfrutando del viaje y compartiendo con seguidores que se acercaban a saludarla durante los días de festividad.

Magaly disfruta de Cajamarca mientras continúa enfrentamiento con Jefferson Farfán

La escapada de la periodista ocurre en medio del enfrentamiento mediático que mantiene con Jefferson Farfán. Mientras el exfutbolista sigue publicando mensajes que han generado diversas interpretaciones en redes sociales, Magaly optó por alejarse temporalmente de Lima para asistir a una de las festividades más importantes del interior del país.

Durante su permanencia en Chota, la figura de ATV fue vista recorriendo distintos espacios de la ciudad y asistiendo a la Plaza de Toros, donde compartió una de sus grandes aficiones junto a Alfredo Zambrano.