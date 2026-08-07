Falleció Alfonso Lizarazo , conductor de 'Sábados felices', a los 85 años. Descubre su influencia en la TV colombiana y la razón de su partida.

¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores. | Composición Wapa

¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores. | Composición Wapa

El mundo de la televisión en Colombia se encuentra de luto una vez más. Alfonso Lizarazo, famoso conductor y locutor que dejó una profunda marca en el entretenimiento nacional, falleció a los 85 años debido a complicaciones relacionadas con problemas cardíacos.

La noticia de su fallecimiento, divulgada el martes 4 de agosto por múltiples medios colombianos, provocó tristeza entre sus seguidores, compañeros de oficio y figuras que compartieron con él su amplia carrera en la televisión.

El legado de Alfonso Lizarazo en la televisión colombiana

Lizarazo logró gran notoriedad liderando programas humorísticos icónicos como 'Campeones de la risa' y 'Sábados felices', espacio que se transformó en un pilar del entretenimiento colombiano, impactando a diferentes generaciones.

Fallece emblemático presentador de TV, dejando un legado imborrable

Aparte de su labor ante las cámaras, Lizarazo fue crucial en el apoyo a la carrera de varios comediantes colombianos, convirtiéndose en una figura esencial para el desarrollo del humor en la televisión.

Según informes de medios locales, al conductor se le diagnosticaron problemas cardíacos hace algunos años y su salud se complicó progresivamente, incluso fue víctima de un infarto.

Aunque se retiró de la pantalla a finales de los noventa, Alfonso Lizarazo siguió vinculado al sector del entretenimiento y mantuvo el reconocimiento que consiguió siendo uno de los rostros más notables de la televisión en Colombia.