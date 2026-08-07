Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores

Falleció Alfonso Lizarazo, conductor de 'Sábados felices', a los 85 años. Descubre su influencia en la TV colombiana y la razón de su partida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores
    ¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores. | Composición Wapa
    ¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores

    El mundo de la televisión en Colombia se encuentra de luto una vez más. Alfonso Lizarazo, famoso conductor y locutor que dejó una profunda marca en el entretenimiento nacional, falleció a los 85 años debido a complicaciones relacionadas con problemas cardíacos.

    La noticia de su fallecimiento, divulgada el martes 4 de agosto por múltiples medios colombianos, provocó tristeza entre sus seguidores, compañeros de oficio y figuras que compartieron con él su amplia carrera en la televisión.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    El legado de Alfonso Lizarazo en la televisión colombiana

    Lizarazo logró gran notoriedad liderando programas humorísticos icónicos como 'Campeones de la risa' y 'Sábados felices', espacio que se transformó en un pilar del entretenimiento colombiano, impactando a diferentes generaciones.

    Fallece emblemático presentador de TV, dejando un legado imborrable
    Fallece emblemático presentador de TV, dejando un legado imborrable

    Aparte de su labor ante las cámaras, Lizarazo fue crucial en el apoyo a la carrera de varios comediantes colombianos, convirtiéndose en una figura esencial para el desarrollo del humor en la televisión.

    Según informes de medios locales, al conductor se le diagnosticaron problemas cardíacos hace algunos años y su salud se complicó progresivamente, incluso fue víctima de un infarto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mario Hart anuncia que recibió DELICADO diagnóstico de un TUMOR en la cabeza: "Dolores muy fuertes"

    Aunque se retiró de la pantalla a finales de los noventa, Alfonso Lizarazo siguió vinculado al sector del entretenimiento y mantuvo el reconocimiento que consiguió siendo uno de los rostros más notables de la televisión en Colombia.

    Su despedida deja un legado significativo en la historia televisiva de Colombia, principalmente entre aquellos que valoran sus años conduciendo populares programas de comedia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    Difunden INDIGNANTE AUDIO de dueño de La Bella Luz reprochando a Naldy Saldaña por reunir pruebas contra exdirector: "Tú estás buscando que..."

    Magaly Medina se luce con Alfredo Zambrano, pero usuarios le ADVIERTEN un ENORME detalle: "Los cachos que te van a poner"

    Andrea San Martín sufre DOLOROSA PÉRDIDA en caída de avioneta en Nasca y revela su ÚLTIMA conversación: "Se me rompió el corazón"

    ¡DRAMA FAMILIAR! Hermana de Jaime Bayly protagoniza fuerte disputa con su madre por la herencia: “Tienen que darme más dinero”

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;