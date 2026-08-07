Rosángela Espinoza sufre DESGARRADORA PÉRDIDA y se despide con DOLOROSO mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

Rosángela Espinoza , participante de 'Esto es Guerra', conmovió a su audiencia al compartir una triste despedida y el pesar que siente.

Rosángela Espinoza atraviesa un difícil momento personal tras sufrir una dolorosa pérdida que la dejó profundamente afectada. La integrante de 'Esto es Guerra' compartió con sus seguidores un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó con mucho cariño los años que compartió junto a un ser muy especial en su vida. A través de una publicación en Instagram, la popular ‘Rocha’ expresó su tristeza y dedicó sentidas palabras para despedirse, generando conmoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo durante este complicado momento.

Rosángela Espinoza se quiebra al sufrir dolorosa pérdida

En su post, Rosángela Espinoza reveló que una de sus mascotas falleció y recordó el día en que conoció a su mascota: "Tommy Espinoza. Descansa en paz, mi bebé. Gracias por todo tu amor. El 4 de diciembre de 2016 te hallé en la carretera y desde entonces te rescaté y te llevé conmigo. Allí comenzó nuestra historia".

Rosángela Espinoza compartió triste noticia en sus redes sociales el 6 de agosto. Foto: composición LR/Instagram

La modelo e influencer resaltó que Tommy fue partícipe de sus momentos más significativos. "Fuiste testigo de mis alegrías, de mis sueños, de mis lágrimas, de mis logros y de mis caídas. Siempre estuviste esperándome con el mismo amor, sin importar cómo hubiera sido mi día", compartió.

La despedida se caracterizó por sentimientos contradictorios. Rosángela escribió: "Hoy mi corazón se rompe al despedirte, pero también se llena de gratitud por haber disfrutado tantos años contigo".

La concursante de 'Esto es Guerra' también rememoró a Bianca, otra de sus perritas fallecidas, y cómo su hija Bonita mantiene vivo ese vínculo. "Bianca dejó en este mundo el regalo más hermoso: Bonita, su hija. Cada vez que la abrace, sentiré que una parte de ella sigue conmigo. Y cada vez que recuerde tu mirada, sabré que el amor verdadero nunca desaparece", añadió.

La modelo manifestó que ahora siente a sus dos mascotas cuidándola desde otro lugar: "Hoy el cielo tiene a mis dos bebés, y yo me quedo aquí, extrañándolos cada día, agradeciendo a Dios por haberme permitido amarlos. Sé que algún día volveremos a encontrarnos."

Finalmente, concluyó con un mensaje de esperanza y amor eterno. "Los amo para siempre, Bianca y Tommy. Gracias por acompañarme en los capítulos más importantes de mi vida. Hasta que nos volvamos a ver", subrayó.