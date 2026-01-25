Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al compartir el inesperado momento en que se encontró cara a cara con José Jerí durante una sesión de fotos.

Rosángela Espinoza volvió a captar la atención mediática luego de protagonizar un inesperado momento con el presidente José Jerí.

Tras los rumores que los vincularon por una fotografía viral, la influencer sorprendió al compartir un video donde coincidió con el mandatario durante una sesión de fotos en la azotea del Club Unión, frente a la Plaza Mayor, dejando a todos impactados por la curiosa escena.

Rosángela Espinoza sorprende al tener frente a frente al presidente José Jerí

El viernes 23 de enero, la influencer llegó hasta el Club Unión para realizar una sesión de fotos profesionales en pleno Centro Histórico de Lima, desde donde tenía una vista directa al Palacio de Gobierno.

El momento quedó registrado en sus historias de Instagram, donde se ve a ‘Rouss’ luciendo un vestido blanco y ruleros en el cabello. Mientras señalaba la Casa de Pizarro, comentó emocionada: "Mi casa. ¿Dónde vive el presidente? ¿Allá? Ahí voy".

En otra de sus historias, se oye cómo las mujeres que la acompañaban le comentan que el mandatario estaba en la entrada de Palacio de Gobierno. Ante ello, Rosángela reaccionó con sorpresa y, movida por la curiosidad, decidió acercarse para comprobar si la información era cierta.

A través de TikTok, la modelo compartió el video acompañado de una descripción que no pasó desapercibida. “Hoy tuve sesión de fotos en una terraza linda frente a la Plaza Mayor y las coincidencias que a veces nos regala la vida”, escribió Rosángela Espinoza en la plataforma.