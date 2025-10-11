Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"

Luego de que revelaran a las modelos que José Jerí seguía en redes, se viralizó una foto con Rosángela Espinoza donde el presidente confesó haber ‘cumplido su sueño’.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"
    José Jerí, presidente del Perú y Rosángela Espinoza | Composición Wapa | Instagram
    José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"

    José Jerí, actual presidente del Perú, no solo acapara titulares por su inesperada llegada al poder tras la vacancia de Dina Boluarte, sino también por su pasado digital. En redes sociales, se viralizó una publicación en la que el mandatario presumía haber “cumplido su sueño” al conocer a Rosángela Espinoza, luego de que se revelaran las cuentas y modelos que seguía. Las reacciones en redes no tardaron en llegar.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Presidente José Jerí cumplió su sueño de conocer a Rosángela Espinoza

    José Jerí lleva apenas unas horas como presidente del Perú y ya ha generado un fuerte rechazo público debido a sus múltiples investigaciones, entre ellas una denuncia por abuso y su negativa a asistir a terapia psicológica tras archivarse el caso. A esto se suma la polémica por las cuentas que sigue en redes sociales, donde destacan bellas modelos y páginas con contenido íntimo inapropiado.

    Entre sus preferencias más notorias se encuentran diversas figuras de la farándula peruana como Brunella Horna, Vanessa Terkes, Ivana Yturbe y Cachaza, entre otros nombres reconocidos que aparecían en su lista de seguidos en Instagram. Sin embargo, la más especial habría sido Rosángela Espinoza, integrante de ‘Esto es guerra’, pues en redes se viralizó una épica fotografía de ambos juntos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Según Jerí, conocer a la popular modelo fue uno de los mayores sueños de su vida, tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de Facebook, donde aparecía sonriente junto a ‘Rous’, quien nunca imaginó que posaría con quien luego se convertiría en presidente.

    "Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas) Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños", escribió junto a emojis de corazón para mostrar su emoción. Esta imagen fue difundida por el programa ‘Ponte en la Cola’.

    wapa.pe

    Tras viralizarse la foto, muchos usuarios en redes no tardaron en bromear sobre el encuentro, asegurando que, de haberse dado un romance, Rosángela habría sido la primera dama.

    "Y pensar que la Rous pudo ser la primera dama", "Uno de los 'sueños cumplidos' del flamante presidente José Jerí fue conocer a la 'chica reality'. Rosángela Espinoza. Punto para los 'guerreros'. Que lancen el dado", se puede leer.

    SOBRE EL AUTOR:
    José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Tepha Loza sufre pérdida de su bebé y su hermana Melissa Loza conmueve con duro mensaje: "No puedes perder tu fe"

    Lo más vistos en Farándula

    Abogado de Gustavo Salcedo filtra que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad

    'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Esta es la exitosa vida de Ariel Bracamonte marcada por el dolor y la tragedia

    Tony Rosado enfurece en vivo con Ethel Pozo y Janet Barboza cuando le piden su opinión por extorsiones

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;