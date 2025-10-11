José Jerí, presidente del Perú, ‘cumplió su sueño’ al conocer a Rosángela Espinoza y se viraliza foto: "Pudo ser la primera dama"

Luego de que revelaran a las modelos que José Jerí seguía en redes, se viralizó una foto con Rosángela Espinoza donde el presidente confesó haber ‘cumplido su sueño’.

José Jerí, actual presidente del Perú, no solo acapara titulares por su inesperada llegada al poder tras la vacancia de Dina Boluarte, sino también por su pasado digital. En redes sociales, se viralizó una publicación en la que el mandatario presumía haber “cumplido su sueño” al conocer a Rosángela Espinoza, luego de que se revelaran las cuentas y modelos que seguía. Las reacciones en redes no tardaron en llegar.

Presidente José Jerí cumplió su sueño de conocer a Rosángela Espinoza

José Jerí lleva apenas unas horas como presidente del Perú y ya ha generado un fuerte rechazo público debido a sus múltiples investigaciones, entre ellas una denuncia por abuso y su negativa a asistir a terapia psicológica tras archivarse el caso. A esto se suma la polémica por las cuentas que sigue en redes sociales, donde destacan bellas modelos y páginas con contenido íntimo inapropiado.

Entre sus preferencias más notorias se encuentran diversas figuras de la farándula peruana como Brunella Horna, Vanessa Terkes, Ivana Yturbe y Cachaza, entre otros nombres reconocidos que aparecían en su lista de seguidos en Instagram. Sin embargo, la más especial habría sido Rosángela Espinoza, integrante de ‘Esto es guerra’, pues en redes se viralizó una épica fotografía de ambos juntos.

Según Jerí, conocer a la popular modelo fue uno de los mayores sueños de su vida, tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de Facebook, donde aparecía sonriente junto a ‘Rous’, quien nunca imaginó que posaría con quien luego se convertiría en presidente.

"Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas) Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños", escribió junto a emojis de corazón para mostrar su emoción. Esta imagen fue difundida por el programa ‘Ponte en la Cola’.

Tras viralizarse la foto, muchos usuarios en redes no tardaron en bromear sobre el encuentro, asegurando que, de haberse dado un romance, Rosángela habría sido la primera dama.