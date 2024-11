Rosángela Espinoza multiplica por cero a críticas por no ejercer su carrera: "Es mi vida"

“¿Qué? ¿No puedo trabajar en varios sitios? Aparte, es mi vida, son mis decisiones y amo estar aquí en el programa, lo estoy disfrutando muchísimo. El cariño del público me llena de energía y me apasiona muchísimo lo que hago (...) no significa que solamente me dedique a esto, ¿no? Es otro ingreso que, para mí, significa mucho porque con este ingreso pago ciertas cosas e invierto en otras cosas y bienvenido sea, ¿no?”, señaló tajantemente.