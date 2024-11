“A Karen Dejo la mandó a jubilarse, porque piensa que ya está muy pasadita en años para seguir en ‘Esto es Guerra’. Oye, pero no hay mucha diferencia, tampoco”, dijo Magaly antes de presentar el video.

En ‘EEG’ se pudo ver cómo la ‘Chica Selfie’ se enfrentó con Karen Dejo por su edad: “No te van a dar un programa nunca”, dijo al inicio Karen respondiendo a los comentarios de Rosángela, quien no dudó en defenderse: “Como tú, que estás esperando hace tres décadas y no te lo dan, ¿Por qué no estás conduciendo un programa? Que la Dejo, 30 años, ¿Dónde está la Dejo? Sí, claro, en reality todavía, tú ya más bien jubílate, anda a hacer otras cosas que estar aquí”, dijo riéndose de la influencer.