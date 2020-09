Cuando Rafael Cardozo reveló que vino al Perú porque mató a un hombre

¿Qué ocurrió? El modelo y chico reality Rafael Cardozo es, sin duda, uno de los integrantes de Esto es Guerra más queridos. Sin embargo, lo que pocos saben es que su llegada al Perú fue después de una tragedia y uno de los momentos más difíciles de su vida.

Rafael Cardozo asesinó de 4 balazos a un hombre en Brasil

En un programa de preguntas y respuestas, el artista reveló el momento trágico que pasó en su vida antes de llegar al Perú.

"Una noche que volvía a mi casa de una discoteca, encontré a tres delincuentes que estaban en la puerta de mi casa. Ellos me usaron como escudo para ingresar a mi casa y despertaron a mis papás para que les dieran todo el dinero.

En un momento, uno de ellos apuntó a mi papá mientras los demás robaban las cosas y yo me asusté y forcejeé con él. En medio de la pelea, pude quitarle el arma y le disparé. Después del primer disparo, él vino nuevamente contra mí y le disparé todas las balas", narró llorando Rafael.

Rafael Cardozo vino al Perú por amenazas de muerte en su país

En aquella ocasión, Cardozo narró que a pesar que su caso fue argumentando como defensa propia, su vida estaba corriendo peligro pues los delincuentes los amenazaron de muerte.

"Me llevaron a la comisaría y aunque la ley decía que solo dos balazos pueden considerarse legítima defensa. Pero vieron que esta persona tenía antecedentes, había estado en la cárcel, y por eso no me encarcelaron. Pero la familia me amenazó de muerte, por eso cuando tuve la oportunidad de venir a Perú, mi papá me dijo que me largue porque me podían matar", contó muy afectado el modelo.

Rafael Cardozo llega al Perú en el 2003

Es así que Rafael Cardozo llega a nuestro país e ingresa al grupo ‘Porto Seguro’. Desde ese momento, el modelo y bailarín trabajó para hacerse un nombre en el mundo de la farándula peruana.

Rafael actualmente es integrante de Esto es Guerra y es pareja de la modelo ‘Cachaza’ Carol Reali.