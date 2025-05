Cint G, hija del recordado cantante Tongo, ha generado controversia al revelar que fue víctima de bullying por parte de Yaco Eskenazi durante su participación en 'El Gran Chef Famosos'. La cantante de chicha-pop compartió su experiencia en el pódcast ‘Sin Vueltas’ de RPP, donde detalló los momentos incómodos que vivió en el programa.

¿Qué dijo Cint G sobre Yaco Eskenazi?

Durante una reciente entrevista, la hija de Tongo recordó su paso por ‘El Gran Chef Famosos’ y reveló un episodio que la marcó. La cantante afirmó que no se sintió bien tratada por uno de sus compañeros: Yaco Eskenazi.

Al parecer, su estilo espontáneo y hablador habría generado molestias en el conductor de televisión, quien no dudó en hacérselo notar de forma poco amigable. “Yo sentí que, en ‘El Gran Chef’, en el primer capítulo que estuve, Yaco Eskenazi me hacía mucho bullying (...) Justamente en el primer programa le tocó una estación delante de mí. Yo estaba atrás. Como verán, yo hablo mucho, entonces a mí me dijeron que sea yo misma y Yaco decía: ‘¿Pueden callarle?, ¿Cállenla?’”, comentó.

De acuerdo a la cantante, desde ese momento, el exconductor pidió que la silenciaran mientras grababan: “Me mató. Yo me quedé así (en shock), me sentí mal. Dijo: ‘No me puedo concentrar porque esta habla un montón’”, recordó.

“De ahí no paró en hacerme bullying toda la temporada. Yo no me di cuenta de eso que había dicho hasta que vi un clip, pero de ahí le hicieron el pare porque entró Giacomo, el exjurado, y le dijo: ‘Tienes que ser más humilde’ y le puso en su lugar”, agregó.

Cint G responde cómo quedó su vínculo con Yaco Eskenazi

Pese a lo vivido en el programa, Cint G aclaró que no hay resentimientos entre ella y Yaco Eskenazi. De hecho, contó que compartieron un buen momento durante la final de ‘El Gran Chef Famosos’. “Todo bien, quizá lo hizo por show”, expresó, dejando entrever que lo ocurrido podría haber sido parte del espectáculo televisivo.