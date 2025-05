Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han logrado consolidarse como una de las parejas más sólidas dentro del mundo del entretenimiento en el Perú. Su historia de amor comenzó en 2013, durante su participación en el programa ‘Esto es Guerra’, y desde entonces su relación ha evolucionado de la mano de sus metas individuales.

A lo largo de los años, contrajeron matrimonio, formaron una familia con dos hijos y actualmente disfrutan de una vida familiar tranquila. No obstante, su unión no ha estado exenta de altibajos: en 2020 enfrentaron una crisis conyugal tan intensa que estuvieron al borde del divorcio.

Yaco Eskenazi habla de divorcio con Natalie Vértiz

Durante el estreno de la segunda temporada del pódcast de Magaly Medina, Yaco Eskenazi compartió detalles inéditos sobre ese periodo complicado. En la entrevista, reveló que estuvo decidido a separarse de Natalie Vértiz, convencido de que sus diferencias eran irreconciliables. Incluso llegó a manifestarle a su padre, el fallecido Raúl Eskenazi, su intención de iniciar una nueva relación.

“Cuando yo estaba en la época de la crisis, todas mis conversaciones sobre mi relación eran con mi suegra y con mi papá. Mi papá era pro familia. Yo le decía: ‘Ya estoy harto, me consigo otra chica y hago la boda del año 2’. Estaba en plan berrinchudo, estaba loco de la rabia porque no sabía cómo entrar de nuevo en el mundo de Natalie, nos habíamos distanciado y había una brecha entre ambos. Entonces, yo renegaba con mi papá”, expresó.

Fue precisamente una conversación clave con su padre lo que lo llevó a reconsiderar su decisión. Raúl Eskenazi fue directo y honesto con él, haciéndole notar que si se separaba de Natalie, no solo perdería a su pareja, sino también a la familia que habían formado con tanto esfuerzo.

“Él me dijo: ‘Nosotros no abandonamos a la familia. Tú has visto todos los problemas que he tenido, yo nunca he abandonado a la familia. Tú tienes que luchar. Tú te haces pendej, diciendo que harás boda del año 2. ¿Pero tu mujer es fea? ¿Qué vas a hacer en un año cuando tu mujer esté en la cama con tu hijo y viendo televisión con otro huev****?”, recordó.

Esa imagen tan directa lo hizo cambiar por completo su forma de pensar. La sola idea de que otro hombre pudiera asumir su lugar al lado de su hijo lo impactó profundamente y le hizo tomar un nuevo rumbo. “Se me bajó la presión. Me mato. Solamente imaginar mi cama con otro ser humano que no sea yo, y con mi hijo ahí, me hizo replantearme todo. Se me acabó el berrinche. Dije: ‘ya no quiero boda del año 2, voy a salvar mi matrimonio’”, sostuvo.

Yaco Eskenazi confía plenamente en Natalie Vértiz

En otro momento de la conversación, Yaco también habló sobre la importancia de la confianza en su relación con Natalie Vértiz. Lejos de ser una persona celosa, aseguró que se siente seguro a pesar de que su esposa asiste a eventos internacionales y se relaciona con figuras del espectáculo.