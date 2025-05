Yaco Eskenazi sorprendió al sincerarse públicamente sobre los momentos difíciles que ha atravesado junto a Natalie Vértiz. Durante una reciente entrevista, el conductor habló sobre los conflictos que han afectado su relación con la madre de sus hijos y cómo los ha podido superar.

Yaco Eskenazi revela tensiones familiares y momentos difíciles con Natalie Vértiz

Durante una entrevista con Magaly Medina, Yaco Eskenazi se sinceró como nunca antes sobre los retos que enfrenta en su relación con Natalie Vértiz. El exchico reality compartió detalles sobre los conflictos cotidianos que han provocado tensiones en su hogar, especialmente por diferencias en la convivencia.

“Natalie no me gusta que hagas esto y ella respondía: ¡Ay!, pero está bien”, comentó el conductor, reflejando cómo pequeñas acciones pueden desencadenar fricciones. En un momento de vulnerabilidad, Yaco también reveló que buscó apoyo en su suegro para no rendirse en medio de la crisis.

"Cuando nosotros estábamos en crisis, yo me juntaba con mi suegro y yo le decía, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo llegar a Natalie, ya no sé cómo hablarle", confesó. En medio de la incertidumbre que vivía con Natalie, Yaco encontró una conversación clave que lo hicieron reflexionar sobre lo que realmente estaba en juego.

“Tú tienes que luchar por tu familia, porque te haces el pen*** ahora, qué vas a hacer de acá a un año cuando tu mujer esté en la cama con Liam y con otro hue*** viendo televisión”, fue el consejo que este recibió, haciéndole ver el futuro que podría perder si no actuaba a tiempo.

Natalie Vértiz cierra la puerta a un nuevo embarazo

Durante una divertida conversación en televisión, Natalie Vértiz fue clara al hablar sobre la posibilidad de tener un nuevo bebé. Aunque años atrás la pareja soñaba con una niña, hoy la modelo ha decidido dar prioridad a otros aspectos de su vida.

“Lo que pasa es que Yaco es fogoso y siempre está buscando”, dijo entre risas, dejando ver que, pese a las diferencias de opinión, el buen humor en la pareja sigue intacto. Consultados por María Pía Copello sobre si están pensando en agrandar la familia, Yaco respondió con honestidad: "Yo puedo soñar muchas cosas, pero como siempre dije desde que tuvimos a Liam, la decisión de tener un bebé más siempre va a pasar por Natalie. Gracias a Dios, sigo vigente como dije hace unos años, pero todo depende de Natalie”.