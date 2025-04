Luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes de Alfredo Zambrano disfrutando de una salida nocturna mientras Magaly Medina se encontraba en la selva celebrando su cumpleaños, la conductora no tardó en salir al frente para aclarar la situación. En un tono directo, Magaly desmintió cualquier rumor de crisis matrimonial y dejó claro que no le daba importancia al video.

“¿Cuál escándalo y cuál revuelo? Yo no he visto ninguno”, expresó la conductora en conversación con Infobae Perú, quien no dudó en compartir momentos felices de su celebración de cumpleaños el pasado 31 de marzo. En sus redes, mostró cómo Alfredo Zambrano le envió tulipanes rojos al canal y cómo ambos disfrutaron de una cena romántica, sin que en ningún momento surgiera un problema en su relación.