La reacción de Delany no pasó desapercibida. Apenas escuchó el nombre de la bailarina, rompió en carcajadas , generando sorpresa tanto en el conductor como en los televidentes. Al notar su risa descontrolada, Rodrigo no dudó en preguntarle cuál era la razón de su reacción. La modelo, todavía entre risas, intentó justificar su comportamiento:

“Porque me dijeron el nombre y se me vino algo a la mente de lo que están hablando de… los pies que me acaban de preguntar y se me vino a la mente y me he empezado a reír por eso”.