Venturo incluso compartió un video sobre ponerle “likes” a otra mujer. “Una mujer no te dice que no le pongas like a otra chica por insegura, celosa o tóxica. Una mujer te dice que no le pongas like a otra chica porque a la chica que le pusiste like, seguramente hace un screen de pantalla se la manda a todo su grupo de amigas y le dice a las amigas: ‘Uy, mira qué tal chico me puso like, pobre su novia”, se escucha en el video que compartió.