Melissa Paredes celebró el Día de la Madre rodeada de su familia, pero la ausencia de Anthony Aranda no pasó desapercibida. Las redes sociales se encendieron con rumores de una posible crisis en la pareja. Un detalle en sus interacciones digitales ha avivado aún más las especulaciones. ¿Están atravesando un distanciamiento?

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, un detalle encendió las alarmas entre los seguidores de Melissa Paredes y Anthony Aranda . El programa Un día en el Mall puso sobre la mesa las especulaciones de un posible distanciamiento, al notar que no compartieron el día juntos. Para sorpresa de muchos, también se reveló que Melissa habría dejado de seguir a Anthony en redes sociales, lo que avivó aún más los rumores de crisis.

Aunque los rumores de distanciamiento crecieron, Melissa Paredes y Anthony Aranda aún se mantienen conectados en Instagram. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la inesperada reacción de Rodrigo Cuba. El futbolista no dudó en darle ‘like’ a la publicación de su ex por el Día de la Madre, mientras que Anthony, curiosamente, no tuvo ninguna interacción visible.