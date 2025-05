Xiomy Kanashiro, modelo e influencer peruana, volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no fue por una sesión de fotos o su romance con Jefferson Farfán. En una reciente transmisión del programa de espectáculos de Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, se mostraron imágenes de sus pies, generando reacciones inesperadas.

El conductor no dudó en bromear al asegurar que Xiomy necesita una cita urgente con un podólogo, insinuando que podría conseguirle un canje. Aunque todo fue tomado con humor, este episodio encendió una conversación sobre la importancia de cuidar una de las zonas más olvidadas del cuerpo: los pies. Aquí te dejamos los mejores tips y productos para que luzcan sanos, suaves y bonitos.

Las imágenes de los pies de Xiomy Kanashiro se volvieron virales y no tardaron en generar comentarios divididos en redes. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros se enfocaron en la importancia del autocuidado. Los pies, aunque muchas veces ignorados, soportan todo el peso de nuestro cuerpo y están en constante exposición al roce, humedad y calzado inadecuado. No darles el cuidado que merecen puede provocar sequedad, grietas, durezas e incluso infecciones. La belleza comienza desde abajo, y tener pies saludables no solo es cuestión estética, sino también de bienestar. Incluir rutinas de hidratación, exfoliación y protección es clave para mantenerlos siempre perfectos, sobre todo si te gusta lucir sandalias o andar descalza en verano.