“He tomado conocimiento por algunos amigos del fútbol que se viene especulando sin prueba alguna de que yo estoy detrás de la cuenta La tía Boti, una cuenta que en algunas oportunidades también me atacó a mí y aparte de mi entorno. Esa cuenta me tenía bloqueada hasta hace un tiempo y por una tercera persona se comunicó conmigo para que le responda”, explicó. Aclaró además que su única interacción con ese perfil fue para defenderse de los ataques recibidos.

Sin embargo, el asunto ha tomado un giro alarmante: Delany reveló que ha recibido mensajes intimidantes acompañados de imágenes de armas y datos privados sobre los lugares que frecuenta junto a su hijo. “No pienso quedarme callada mientras se me inventen o acusen de cosas que yo no tengo nada que ver y que lo único que hacen es exponerme de manera muy peligrosa a mi hijo y mi persona”, expresó visiblemente indignada.