‘Hijita, no lo dudes... Eso que me pides con tanta angustia, yo lo puedo hacer’, se lee en el mensaje que Kiara Lozano compartió en sus redes sociales, acompañado de una imagen religiosa. Con esta publicación, la cantante deja entrever que está recurriendo a su fe en medio de la polémica. Hasta el momento, ha optado por guardar silencio frente a las críticas y no ha respondido a los comentarios que la involucran.