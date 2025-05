Tras la conversación con Ana Lucía Urbina, el creador de contenido en TikTok reapareció en un nuevo live, esta vez acompañado de Tommy Portugal. Durante la transmisión, reveló una inesperada consecuencia: las integrantes de Corazón Serrano ya no tendrían permitido aparecer en sus espacios en vivo.

De acuerdo con las declaraciones del tiktoker ‘Faranduleando con Fer’, la conversación con Ana Lucía Urbina no fue bien recibida por la interna de Corazón Serrano. Aunque evitó dar información detallada, dejó entrever que generó incomodidad en los altos mandos de la agrupación. “Yo sé lo que ha pasado en interno, pero no puedo ir más allá”, comentó durante una transmisión.

Durante el en vivo, Tommy Portugal no dudó en opinar sobre la reacción de Ana Lucía Urbina ante las revelaciones del tiktoker. Para el cantante, la actitud de la joven no pasó desapercibida y dejó entrever que su silencio pudo haber sido intencional. “Ella se reía, tú seguías metiendo leña y ella no decía nada... De repente lo tenía guardado y quería que todos sepan”, expresó con franqueza.