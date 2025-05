"¡Me la hicieron! Los amo con toda mi alma. Sami seguro no pudo venir porque está operado del ojo. Gracias por estar aquí. Me la hicieron porque me marcaron que la sorpresa era para ti (Carlota) y resultó siendo para mí. ¡Buenísima! No me lo imaginé, no me lo esperaba para nada", dijo muy emocionada.