Así es la lujosa casa de María Pía Copello en La Molina con una enorme piscina con acabados de madera

"Por eso no quiero regresar (al reality), porque cuando me voy es doloroso (..) Hice grandes amigos aquí, obviamente me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, de repente más adelante… Me voy por cosas, como que ya tenía un año comprometido de varios viajes y cosas. En junio me voy a Suecia y cosas bonitas que me siguen pasando, pero el programa tiene que tener dos conductores … Estoy segura que la persona que viene lo va a hacer súper bien", expresó en su despedida de EEG.