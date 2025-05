Luego de una semana marcada por la polémica, en la que Edwin Guerrero fue acusado de infidelidad con varias mujeres durante su relación con la cantante Ana Lucía Urbina , el empresario habría decidido no asistir al concierto de Corazón Serrano en Ilo. Ante esta situación, Kiara Lozano , integrante de la agrupación, sorprendió al público con un mensaje en sus redes sociales.

Llamativamente, tras los recientes escándalos en los que su nombre ha sido mencionado en televisión, Edwin Guerrero habría decidido alejarse momentáneamente y no se presentó en el concierto que Corazón Serrano ofreció en Moquegua. La mañana del domingo 25, Kiara Lozano reapareció en redes sociales con un mensaje que generó revuelo: 'No me decepcionaste. Te sigo amando igual... Y sigo aquí, esperándote', escribió.