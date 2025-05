Durante el programa, Nicola recordó una situación en la que estaba conduciendo junto a Rafael, quien no dejaba de cuestionar por qué Angie no le escribía mientras se encontraba en Rusia.

"No, lo que pasa que está muy ocupada", era la respuesta que Nicola le daba a Rafael cada vez que este le preguntaba por la falta de mensajes. Sin embargo, el brasileño no se guardó nada y soltó una dura frase en tono de burla: "Tú eres bien cornudo hue… está con otro, ella está con otro, todo el mundo sabe".

Durante una reciente conversación en su pódcast, Nicola Porcella compartió una anécdota que vivió en una discoteca de Dubái, donde conoció a una mujer trans. A pesar de tener algunas dudas sobre su identidad, decidió continuar con el momento. “La verdad que era súper guapa. Yo tengo entendido es que en Dubái hay un problema con las chicas trans. Entonces era mi duda. Cuando ella me da el Instagram, veo la banderita. Entonces, les cuento que no sabía o la sigo besando. Bueno, la seguí besando”, relató el exchico reality sobre su experiencia en Medio Oriente.

Kary Torres, su compañera de conducción, le preguntó si tuvo algún tipo de contacto posterior con la joven, a lo que Nicola respondió que la historia no fue más allá de esa noche. “No, ella se fue. Me dijo 'me tengo que ir' y yo que no tenía ni un peso en el bolsillo se fue, me dejó”, comentó entre risas, subrayando que todo quedó como una aventura pasajera.