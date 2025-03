Las polémicas declaraciones de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’ siguen dando de qué hablar. Luego de que la modelo hiciera comentarios sobre el desempeño en la intimidad de Nicola Porcella, el exchico reality no tardó en reaccionar. ¿Cuál fue su respuesta ante la calificación que le puso la ‘Chica Realidad’? Te lo contamos.

¿Qué dijo Nicola Porcella tras revelaciones de Shirley Arica?

Nicola Porcella vuelve a estar en el ojo público tras las recientes declaraciones de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’. Desde México, donde actualmente reside, el actor y presentador se enteró en plena transmisión en vivo de la calificación que le otorgó su expareja en el programa de Beto Ortiz.

La inesperada revelación no pasó desapercibida, y sus seguidores no tardaron en llenarlo de comentarios al respecto, generando una reacción que rápidamente se volvió viral. Mientras interactuaba con sus seguidores en una transmisión en vivo, Nicola Porcella no tardó en reaccionar a las declaraciones de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’.

Con una actitud relajada y entre carcajadas, el actor comentó: “Ya me mandaron todo lo que salió en El Valor de la Verdad, jajaja. ¿Qué todas pueden conmigo?”. Su respuesta desató risas entre sus fans y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo, el exchico reality no pudo evitar reaccionar cuando sus seguidores le informaron sobre la calificación que Shirley Arica le otorgó. Al compararse con otros personajes mencionados en el programa, el actor soltó entre risas: “¿Pero 17 de nota? No estoy tan mal”. Sin embargo, rápidamente puso un alto a la conversación y agregó: “Pero no hablaré de eso, no tengo memoria”.

Nicola Porcella prefiere no ahondar en confesiones de Shirley Arica