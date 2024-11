La guapa presentadora de Puebla no se quedó en silencio y terminó por echarlo al chico reality. La figura mediática no tuvo malas referencias del compatriota.

“Está muy guapo, me cae muy bien, hemos salido. Sí, hemos salido desde el año pasado. Decían que era algo reciente, pero no, viene desde 'La Casa de los Famosos México' pasada. Emilio nos hizo el favor de ser cupido en ¡Cuéntamelo ya!”, manifestó Bárbara en una entrevista para "Sale el Sol ".

No obstante, Islas aclaró que actualmente ya no están viéndose: “Me parece un chavo muy trabajador y me cae muy bien. Nos hemos visto algunas veces, pero ahora ¿a qué hora? Él tiene cuatro programas, y yo con la novela, es imposible”.