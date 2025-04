LEER MÁS: Yape ahora te devuelve el dinero de taxis no usados y paga premios de apuestas

Según se escucha en la grabación, el hombre destinó 700 dólares (unos S/ 2.600) a su padre, quien vive en México y, según explicó, necesita medicamentos de forma urgente. “Es mi papá, está enfermo y no tiene cómo comprarlos. No le mando desde hace años”, respondió el esposo, visiblemente tenso.

Sin embargo, su pareja no lo tomó como un acto solidario, sino como una traición económica. “¡Teníamos planes con ese dinero!”, le reclamó molesta, antes de negarse a subir al auto y alejarse del lugar. La mujer no solo mostró su desacuerdo con la acción, sino también con el hecho de no haber sido consultada.