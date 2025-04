Paco Bazán y Susana Alvarado continúan en el centro de atención tras su comentado romance. En medio de este revuelo, Ana Lucía Urbina, de Corazón Serrano , sorprendió con un contundente mensaje dirigido al conductor. La cantante no dudó en dirigir unas palabras al galán de Susana, dejando clara su postura ante esta nueva relación.

Paco Bazán compartió sus primeras fotos con Susana Alvarado y la emoción de los fans no se hizo esperar, entre ellos, resaltó el comentario que dejó Ana Lucía Urbina en la reciente publicación del exfutbolista en Instagram.

La cantante no solo celebró el romance, sino que también lanzó una advertencia amistosa: "Huele a amoooooorrrrrr. Se lo merecen. Pdta. Me la cuidas o si no ya sabes (emoji de moto)", expresó, provocando una ola de reacciones en redes sociales.