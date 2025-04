“Quiero confesar que estoy triste, estoy compungido, taciturno, exprimido en mis emociones, porque he perdido a mi madrina. Yo te seguiré llamando madrina, no importa que Ubillus (su productor) te cierre la puerta, yo te la abro”, expresó el conductor, quien además aclaró que nunca se autodenominó ahijado de Magaly Medina, sino que fue ella quien lo llamó así públicamente.

“Estoy triste porque, quiero que vayan al archivo, la misma Magaly Medina dijo que soy su único ahijado, su único CPP era yo. No entiendo por qué después ha dicho que me he autoproclamado. Yo quiero aferrarme a mi amistad con Magaly, es mi madrina, no me empujen a que sea un Andrealover, a irme al otro lado”, agregó Bazán, haciendo una clara alusión a Andrea Llosa, rival televisiva de Medina.