¿Y la amistad? Paco Bazán le declaró la guerra a Magaly Medina por difundir su ampay con Susana Alvarado

Este hecho generó molestia en el conductor deportivo, quien no tardó en manifestar su incomodidad a través de sus redes sociales, dejando en claro que no estaba de acuerdo con la forma en que se expuso su vida personal.

Antes de la emisión completa del reportaje, el programa ‘Magaly TV La Firme’ publicó un avance que mostraba a la pareja besándose apasionadamente, marcando así la primera vez que se los veía demostrando afecto en público, ya que hasta entonces habían mantenido la relación lejos de las cámaras. Esta revelación tomó por sorpresa a muchos, en especial a Bazán, quien previamente había dejado claro que no deseaba hacer pública su relación con Susana Alvarado y por eso no la había oficializado.

“Paco es medio picón, ¿no? El que escribió esto debe ser el único que sabía que son pareja, porque hasta ahora no le hemos escuchado decir que su novia. Solo le he escuchado decir que son amigos, que se están conociendo. ¿Por qué le das like, Paco Bazán? No seas picón. Hay cosas que se pueden sobreentender, pero (estas imágenes) demuestran que realmente existe una relación. Hasta el momento, no te habíamos visto chapar con nadie”, expresó.