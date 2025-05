Reina del Miss Grand International renuncia y denuncia escalofriante episodio: "Utilizada y desprotegida"

“Es con profundo pesar que comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar al título de Miss Grand International 2024 y devolver mi corona”, expresó Gupta en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Gupta afirmó que su experiencia estuvo marcada por un “difícil camino”, en el que enfrentó “promesas incumplidas, maltrato y un entorno tóxico”. “Ya no puedo seguir soportando en silencio”, sentenció.

“Es con profundo pesar que comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar al título de Miss Grand International 2024 y devolver mi corona”, reiteró Gupta al inicio del video. Además, confesó: “Los últimos meses han sido los peores de mi vida. He estado en el fondo. La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané”.

“Me trasladaron a una casa deteriorada, lejos de la ciudad, sin transporte, sin comida ni elementos básicos para cocinar. Estaba completamente sola”, narró. “Me dejaron días enteros sin ningún contacto. No tenía eventos, ni tareas. Solo estaba allí, encerrada, deprimida (…) Me sentí sola, utilizada y completamente desprotegida”, afirmó en el video de casi una hora de duración.

También denunció presiones constantes respecto a su imagen física y conductas invasivas hacia su cuerpo. “Me tocaban y me decían en qué partes del cuerpo debía bajar de peso. Era humillante”, declaró. “Ellos solo quieren que sonrías en la alfombra roja, aunque no sepan si estás viva o muerta”.

Por último, Gupta aseguró que nunca recibió el respaldo prometido ni el premio económico que debía otorgársele tras su coronación. “Solo me pagaron el estipendio del primer mes”, señaló, añadiendo que incluso fue víctima del robo de 1.000 dólares mientras estaba bajo la responsabilidad de la organización. “No investigaron nada, solo me culparon y dijeron que no se podía probar”, relató.