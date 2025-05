Mientras Korina Rivadeneira invitaba al público a disfrutar del programa que estrenará en América Televisión, la presentadora Rebeca Escribens la interrumpió intentando cubrir la entrepierna de la actriz con sus manos. Korina, quien llevaba un traje de dos piezas, compuesto de short y blusa, se quedó fría y no dudó en mostrarse extrañada de lo que estaba ocurriendo.

Rebeca “¿¡Qué pasa!? ¡No se ve nada! ¡Es un short! ¿Qué pasa? Oye”, dijo Korina dejando entrever que este gesto no le habría gustado y apartando a la conductora, quien intentaba cubrir sus piernas para que no se pudiese ver algo inapropiado en pantalla.

El video se hizo viral en redes sociales y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues muchos cuestionaron el comportamiento de Escribens con la modelo.

“Las actitudes de Rebeca no son normales y hace rato”, “Rebeca, imprudente como siempre”, “Qué invasión a su espacio personal”, “Esa Rebeca, jajajaja”, “¿Qué pasa con Rebeca?”, “Deberían darle vacaciones”, “Eso no está nada bien, no pueden tocarte así porque sí y menos en televisión abierta”, “¿Rebeca está bien?”, se lee en los comentarios.