La creadora de contenido conocida como 'Reyna Colibrí' no se quedó callada y respondió a Ana Lucía Urbina, luego de que esta insinuara que solo buscaba fama al hablar de un supuesto romance con el líder del grupo piurano. En respuesta, la tiktoker difundió chats que mantuvo con Edwin Guerrero durante el 2024, en los que él niega que la cantante de 30 años haya estado embarazada y revela detalles sobre una presunta propuesta de matrimonio.

“Él me comentó que te invitó a una cena(donde supuestamente se habría dado la propuesta de matrimonio), porque tú (Ana Lucía Urbina) tenías planes de salir de la orquesta. En una reunión con todos los dueños, llegaron a la conclusión de que habían invertido mucho en ti y no les convenía que te fueras. Por eso, él te invitó a la cena para intentar una reconciliación y convencerte de que no dejaras la agrupación”, relató.