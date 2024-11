El programa "América Hoy" abordó un tema curioso que generó risas y reflexiones: ¿por qué las mujeres bellas suelen enamorarse de hombres que no destacan precisamente por su físico? En la discusión, Brunella Horna , Milena Zárate y otros conductores compartieron sus perspectivas, pero el momento más divertido llegó cuando 'Giselo' y Milena no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre el esposo de Brunella, Richard Acuña .

En esa línea, mencionó su relación pasada con Edwin Sierra y destacó que el humor y la personalidad pueden ser más atractivos que el físico. “El carisma es lo que conquista, no necesariamente la belleza exterior”, comentó Zárate.

Brunella Horna coincidió con esta perspectiva y aprovechó para revelar sus preferencias: "A mí los hombres bonitos nunca, los rubiecitos y blanquitos no me gustan. Lo importante es la simpatía, que te hagan reír, que tengan tema de conversación y cosas en común. Eso es lo que realmente te conquista".

El momento más divertido llegó cuando Giselo, fiel a su estilo, lanzó una pregunta irónica que hizo estallar de risa al set: "¿Richard es divertido?". La pregunta provocó una breve pausa en Brunella, quien optó por devolver la broma mencionando al supuesto representante sentimental de Giselo: "¿Paolo no mucho, no?", respondió Horna, generando carcajadas en el estudio.

Milena Zárate no se quedó atrás y agregó en tono jocoso: “Ya, Brunella, no te hagas la loca. Sé sincera”. Las bromas parecieron incomodar un poco a la modelo, quien intentó mantener una actitud seria durante el resto del segmento, aunque no logró escapar de los comentarios humorísticos de sus compañeros.