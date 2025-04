Lejos de tratarse de una relación planificada, Xiomy aseguró que fue la confianza y el cariño mutuo lo que los unió como pareja formal. “Ese ha sido uno de los motivos por el cual él y yo nos juntamos, porque no fue nada planeado, yo siempre he dicho somos amigos y todo bien. Ahora, el 6 de enero, él conversa conmigo y me dice que ya no era un gusto de amigos para algo más, es por eso que nosotros desde el 6 de enero hablamos y el 14 de febrero él se me declara, es lo que pasó”, explicó con sinceridad.