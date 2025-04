En medio de la tensión entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, Xiomy Kanashiro salió al frente para defenderse de los ataques. La pareja del exfutbolista fue blanco de críticas tras ser involucrada en la controversia y tras una ola de especulaciones, decidió hablar y presentar pruebas sobre lo que realmente ocurrió con el depósito de 15 mil soles que la 'Foquita' le habría hecho. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Xiomy Kanashiro se pronuncia tras acusaciones en la polémica de Jefferson Farfán

En medio del escándalo mediático que involucra a Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista, decidió pronunciarse públicamente para defender su imagen y aclarar su rol en la polémica. Las especulaciones en redes sociales y los comentarios en televisión motivaron a la joven a compartir su versión con pruebas en mano.

“Tengo que aclarar unas cositas que no tendría por qué, es mi decisión, lo he conversado. En la madrugada me vi muy afectada por las redes sociales, comenzaron a decirme algunos comentarios que creo que son un poco desatinados para las personas que no saben la verdad. Esta vez he decidido pronunciarme por el caso, no puedo hacerme ajena a lo que está pasando mi pareja”, comenzó diciendo Xiomy sobre la situación que atraviesa Farfán.

La joven dejó en claro que no tiene relación directa con el conflicto legal o emocional que se vive entre Farfán y la madre de su hija, pero se sintió obligada a hablar luego de que su nombre fuera mencionado públicamente.

“Lo que está pasando es un tema de dos adultos, no tengo nada que ver ahí, simplemente quiero que se solucione porque hay una bebé de por medio. Es algo en lo que yo no me puedo meter, pero se mencionó mi nombre en un programa, me involucraron”, añadió.

Lejos de las especulaciones sobre supuestos beneficios económicos, Xiomy fue contundente al defender su independencia económica y rechazar cualquier tipo de ayuda injustificada.

“He venido acá a mostrar mis pruebas, porque a mí nadie tiene que regalarme nada y si por A o B lo hubiera hecho, bienvenido sea y bien porque es lo que le nació a mi pareja, pero quiero aclarar que a mí nadie me regaló nada, yo lo pagué”, precisó.

Xiomy Kanashiro aclara por qué le regaló una bicicleta a la hija de Farfán

En esa línea, explicó el contexto detrás de un gesto que fue criticado en redes: la compra de una bicicleta para la hija de Farfán. “El 25 de diciembre del año pasado yo hago la compra de una bicicleta para la hija de Jefferson porque él andaba con unos temitas y me dijo: ‘Amor, ¿puedes apoyarme en esto?’ Yo le dije sí, claro no hay ningún problema”, dijo.